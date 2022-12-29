Пожар на объекте локализован, пострадавших и жертв нет.

В результате сегодняшней ракетной атаки поврежден энергетический объект в Ивано-Франковской области. Также в области зафиксировано падение ракет, обезвреживание которых состоится позже.

Об этом сообщила в Facebook председатель Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"К сожалению, на этот раз опасность не обошла и Прикарпатье. Враг попал в один из энергетических объектов области, в результате чего возник пожар на общей площади 50 м кв. По состоянию на 11:25 пожар локализован, пострадавших и жертв нет", - проинформировала она.

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Еще одна ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой территориальной громады, но не взорвалась.

"На момент попадания ракеты в доме людей не было. К счастью, никто не пострадал", - уточнила Онищук.

Обстрел 29 декабря:

С 6 утра российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины.

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