По словам эксперта, в этом городе оккупанты планируют обустроить свои склады или штабы.

Российские оккупанты не уничтожили город Селидово, что в Донецкой области, из артиллерии, как это было с другими населенными пунктами, которые они захватили. Поэтому скорее всего, россияне планируют использовать этот город как военную площадку. Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Громадського радіо".

По его словам, из-за того, что Селидово находится в низине, оно фактически не имеет тактического военного смысла, однако армия РФ может использовать его как военную базу, поскольку этот населенный пункт не был уничтожен полностью.

"Селидово не было уничтожено артиллерийским огнем так, как это было с другими городами - Авдеевкой, Соледаром, Бахмутом. Поэтому можно предположить, что этот город они могут использовать как какую-то площадку, где могут обустроить или склады, или штабы. То есть они как-то хотят этот город использовать", - объяснил Гетьман.

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Военный эксперт добавил, что армия РФ планирует захватить до зимы те населенные пункты, из которых можно проводить контроль над дорогами. Гетьман подчеркнул, что это связано с погодными условиями в зимний период.

"Сейчас начнутся дожди, начнется зима. А она у нас с оттепелями. И двигаться по полям будет практически невозможно. Надо контролировать дороги, по которым можно передвигаться и подвозить то, что нужно. Даже если эти дороги повреждены, они все равно лучше, чем ехать по полю, по грязи. За это они будут бороться", - отметил он.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты после полного захвата Селидово и Курахово сформируют условия для полноценного наступления на Покровск. По его словам, оккупация Селидово дает возможность россиянам продвигаться по верхней части южного фланга. Он отметил, что это фактически левый и правый берег реки Волчья, это квадрат Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Желанное Второе, Желанное Первое.

В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что в последнее время ситуация в Донецкой области ухудшилась, особенно на отдельных направлениях. В частности он рассказал о ситуации к северу от Курахово в районе населенных пунктов Горняк и Кураховка, где продвинулись захватчики, а также об обстановке в районе Селидово.

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