Украина все еще может удержать город, отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Ситуация вокруг города Селидово (Донецкая область) сложная, но Силы обороны проводят контрнаступательные действия.

Если город будет потерян, то это станет тактическим прорывом противника, рассказал в эфире "Апостроф TV" Николай Маломуж - генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки.

"Я думаю, мы еще будем держать позиции. Есть шанс провести ряд операций, о которых мы сегодня не будем говорить. Надо превращать концентрацию войск врага в их уничтожение. А это огромная часть их нейтрализуется. Мы имеем в день 1400-1600 - за два месяца армия, 75-77 тысяч. Это одна из основных задач, которые мы выполняем под Селидово", - пояснил Маломуж.

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В то же время эксперт добавил, что Силы обороны должны сосредотачиваться не только на удержании позиций в городе, но и проводить наступательные операции вокруг города:

"В случае, если теоретически представим, что этот город мы будем вынуждены покинуть. То это уровень тактического прорыва, который обеспечивает им частичный контроль ряда логистических путей, которые проходят к Покровску и вообще линии разграничения. Это будут потери не стратегического уровня, разумеется".

По его словам, украинские силы в любом случае будут отходить на подготовленные позиции, "потому что мы уже отработали модель".

Ситуация в Селидово: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили о том, что российские оккупанты уже захватили центральную часть города Селидово. В частности, об этом свидетельствуют кадры с присутствием захватчиков на территории городского совета.

Аналитики отмечают продвижение врага не только в районе Селидово, но и на других направлениях Донецкой области. В частности враг оккупировал населенный пункт Горняк на Кураховском направлении, а также продвинулся в Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

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