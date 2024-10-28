Сейчас россияне завершают формирование условий для полноценного наступления на Покровск.

Российские захватчики после полного захвата Селидово и Курахово сформируют окончательные условия для полноценно наступления на город Покровск Донецкой области. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал в эфире марафона "Единые новости".

"Фактически захват Селидово дает возможность российским оккупантам продвигаться по верхней части южного фланга. То есть, когда россияне вышли на границу Гродовка-Новогродовка, они имели проблему в дальнейшем продвижении на Покровск, связанную именно с южным флангом", - сообщил Коваленко.

По его словам, южный фланг - это фактически левый и правый берег реки Волчья, это квадрат Измайловка, Горняк, Зоряное, Кураховка, Желанное Второе, Желанное Первое.

Видео дня

"И сейчас мы видим, что практически весь южный фланг, особенно левый берег реки Волчья - они захвачены оккупантами. Сейчас они пытаются закрыть именно тот квадрат по правому берегу, о котором я говорил, и конечно же, Селидово. То есть с формированием условий для дальнейшего наступления на Покровск достигло уже последней заключительной фазы", - подчеркнул Коваленко.

Эксперт отметил, что соответственно, после захвата Селидово у россиян остается выход на Григорьевку, Петровку и Даченское, после чего открывается путь по трассе М-30 на Покровск с полностью сформированным южным флангом от Покровска.

"Но, дело в том, что пока полностью не закрыт вопрос с этим южным флангом, россияне все равно не могут начать наступательные действия. И для них будет важным это продвижение по каким-то другим участкам. Поэтому, сейчас приоритетным является не столько Покровское направление, сколько Кураховское, где россияне уже вышли на прямую линию наступательных действий - на само Курахово", - подчеркнул Коваленко.

В связи с этим, как сказал эксперт, в ближайшее время для россиян будет более приоритетно захватить Курахово. Относительно временных рамок у Коваленко нет точных прогнозов, поскольку "события не предсказуемы". Он отметил, иногда кажется, что населенный пункт может держать оборону несколько месяцев, но в конце концов захватывается россиянами за несколько дней. Например, так было с Очеретино и Новогродовкой.

"Селидово держало оборону более двух месяцев. Сейчас оно еще полностью не захвачено россиянами. Есть в окрестностях наши позиции, но мы понимаем, какой будет результат в ближайшее время", - сказал Коваленко.

Он добавил, что еще много факторов влияют на темпы продвижения оккупантов.

Ситуация в районе Селидова

Как сообщали аналитики мониторингового проекта DeepState, появились кадры здания городского совета Селидово, на территории которого уже находятся захватчики.

В Нацгвардии заявили, что Россия бросила все силы на захват Селидово.

Аналитик Forbes Дэвид Акс информировал, что россияне достигли окраины села Вишневое и в случае его захвата смогут частично окружить Селидово. Как отмечает Акс, россияне применяют свою стандартную тактику - частично окружить укрепленное поселение, чтобы заставить защитников отступить.

Недавно российские оккупанты совершили очередное военное преступление, расстреляв четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины вблизи города Селидово.

Вас также могут заинтересовать новости: