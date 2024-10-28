По мнению Романенко, враг в перспективе будет направлять силы для наступления на город Покровск.

Российские захватчики создают охват с целью создания угрозы оккупации для Селидово и Курахово. Об этом генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

В частности, у него спросили об оценке боевых действий на востоке Украины на период до конца этого года. Романенко отметил, что в последнее время ситуация ухудшилась, особенно на отдельных направлениях.

Он обратил внимание на обстановку к северу от Курахово в районе населенных пунктов Горняк и Кураховка, где российским захватчикам удалось продвинуться, а также на обстановку в районе Селидово.

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По его словам, оккупанты используют, как всегда, перерезание логистических путей и флангового охвата, если не прибегают к лобовым штурмам. Романенко сказал:

"Перерезание логистических путей, заход во фланги, если есть возможности - с тыла по Селидовому выход на Вишневое, например, и ситуация ухудшается, и постепенно остаются там фактически небольшие возможности для логистического обеспечения наших защитников, и скорее всего, придется отходить, вести непростые арьергардные бои. Это сложный вид боев с подходом со стороны Сил обороны Украины относительно меньших потерь".

Также он сказал, что захватчики совершили три наступательных удара на запад от Угледара, сделали дополнительно на несколько километров вклинение в двух местах, чтобы потом повернуть на север и выйти на юг к Курахово.

"То есть, мы снова теперь видим охват вокруг Курахово, но перспектива направления их наступательных действий будет на Покровск", - сказал Романенко.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, украинский мониторинговый проект DeepState отмечал российские захватнические войска подняли красный флаг в центре поселка Богоявленка, что в Угледарской городской общине Волновахского района Донецкой области. Также появились кадры здания городского совета Селидово, на территории которого уже находятся захватчики.

Кроме того, враг оккупировал населенный пункт Горняк на Кураховском направлении, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки.

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