Общее количество пораженной техники за прошедшую неделю — 205 единиц.

За неделю, с 18 по 25 сентября, "Армией дронов" поражено 27 вражеских танков, 64 орудия и 68 российских захватчиков. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Армия дронов ставит рекорды по поражению российской техники - результаты недели. Наши воины продолжают поражать пушки, которые мешают двигаться вперед. Имеем новый рекорд - минус 64 российских орудия. Также операторы дронов поразили 27 танков, 55 грузовиков и многое другое", - заявил он.

В частности, как видно на опубликованной Федоровым инфографике, подразделениями, которые обеспечивает Армия дронов, за указанный период уничтожено или поражено также 38 боевых бронированных машин противника, девять САУ, одно средство ПВО, три средства радиотехнчиного оборудования, 124 опорных пункта, восемь складов топлива, 7 минометов, одна РСЗО и 68 оккупантов.

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"Общее количество пораженной техники за прошедшую неделю — 205 единиц. Мощные результаты. Усиливаем Силы обороны беспилотниками по всей линии фронта и благодарим за защиту", - заявил министр.

Проект "Армия дронов"

Как сообщал УНИАН, проект "Армия дронов" начали летом прошлого года. Он предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов для нужд Сил обороны Украины, их ремонт, а также обучение и тренировки пилотов-операторов.

На прошлой неделе украинская армия дронов поразила 56 российских пушек, которыми оккупанты пытаются остановить контрнаступление - это рекорд. Также среди пораженной техники 41 танк и 34 бронированные машины.

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