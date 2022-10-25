Военных преступников нашли среди выпускников институтов, специализирующихся на космических и стратегических ракетах.

Стало известно, как удалось установить личности российских инженеров, которые наводят ракеты на Украину.

О процессе поиска рассказал руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью НВ.

"Мы начали искать этих людей, понимая, что их роль в этой войне очень важна, и что, возможно, они будут рано или поздно причастны к военным преступлением, как, скорее всего, сейчас и оказалось", – отметил он.

По словам Грозева, поиски расследователи начали среди выпускников институтов, специализирующихся на космических и стратегических ракетах. Таких академий в России две.

"Мы начали проверять сотни и тысячи этих выпускников, чем они сейчас занимаются. И во многих таких русских Telegram-ботах мы смогли найти, что некоторые из них работают в этом вычислительном центре, и при этом все зарегистрированы на адрес Знаменка, 9. Это генеральный штаб российской армии", – рассказал Христо Грозев.

После этого расследователи нашли шефа указанной организации и приобрели его биллинг, телефонные номера, добавил руководитель Bellingcat:

"Мы увидели, что он получает звонки от определенного номера практически всегда, когда есть большие прилеты стратегических высокоточных ракет в Украину".

В итоге у расследователей получилось установить имена всех инженеров, которые общались с этим человеком именно перед вылетом ракет.

Разоблачение российских инженеров-наводчиков ракет на Украину

Напомним, 24 октября стало известно, что журналисты-расследователи The lnsider, Bellingcat и Der Spiegel вычислили, кто наводит высокоточные ракеты на гражданские объекты Украины. Журналисты установили имена и должности этих военных преступников.

Оказалось, что занимаются эти инженеры из секретного подразделения в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России, которое определяет полетные задания для высокоточных ракет.

Сообщалось, что всего расследователи идентифицировали 30 военных российских инженеров. Большинство из них – молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр.

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