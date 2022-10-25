Санкции держат Россию без составляющих для изготовления высокоточных ракет, узнали журналисты.

Для того, чтобы восстановить довоенный запас высокоточных ракет, России понадобится пять лет.

РФ понемногу производит ракеты из старых запасов составляющих, но теперь объемы и темпы производства совсем другие, рассказал "Украинской правде" осведомленный источник из силовых органов власти Украины.

"Им (россиянам - ред.) пять лет надо на восстановление запаса по состоянию на февраль этого года. Санкции держат их без составляющих", - поделился собеседник.

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Война Украины с Россией - важнейшие новости

РФ пошла на агрессию против Украины еще в 2014 году захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Рано утром 24 февраля этого года российская армия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. Россия также не раз атаковала украинскую территорию различными ракетами.

Агрессию РФ против Украины осудил почти весь мир. Ряд государств, в частности, США и страны-члены ЕС, ввели против России несколько пакетов санкций. Под западные санкции, в том числе попали российские чиновники, имеющие отношение к оборонному сектору своей страны.

24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты уже применили против нашего государства почти 4,5 тыс. ракет.

По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, в РФ осталось 43% от предвоенных запасов крылатых ракет типа "Калибр", 13% - баллистических ракет типа "Искандер" и 45% - крылатых ракет авиационного базирования типа Х-555 и Х-101.

Стоит отметить, что неприкосновенный запас каждого типа ракет должен составлять около 30%.

Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждал, что его страна серьезно увеличивает объемы выпуска высокоточных ракет.

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