Он слил врагу даже информацию о бомбоубежище, где скрывались люди.

26-летний житель Лимана (Донецкая область) в течение мая этого года собирал для российских оккупантов информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Больше всего его интересовали точные координаты блокпостов и объектов "Укрзализныци".

В украинской спецслужбе отмечают, что эти сведения он присылал наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым ранее учился в школе. При этом связь они поддерживали через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

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Расследование установило, что во время боев за Лиман фигурант намеренно затруднял передвижение подразделений ВСУ.

"Для этого он тайком разбросал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников", - сообщает СБУ.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и ему грозит до 15 лет тюремного заключения. Он сейчас находится под стражей.

Как сообщает Офис генерального прокурора, этот человек также выдал врагу координаты блокпоста и бомбоубежища в деоккупированном Лимане. Этот сторонник российской идеологии был недоволен деоккупацией Лимана украинскими военными.

Своему знакомому из "Купола", он в мае в одном из сообщений, где сливал координаты врагу о ВСУ, раскрыл координаты местонахождения бомбоубежища, в котором прятались люди.

В Офисе генпрокурора отмечают, что за его "преданность" он дослужился в при оккупационной администрации аж до обычного кладовщика одного из местных складов.

Задержание предателей в Украине

Недавно в Одессе задержали предателя, который работал на российскую ФСБ через подсанкционного блогера Юрия Подоляку. Он собирал данные по местам дислокации подразделений Сил обороны и координаты стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры на территории региона, а также фиксировал "результаты" российских воздушных атак.

Агентами российского ГРУ становятся не только гражданские. Предателями, которые шпионили за Силами обороны на Яворовском полигоне (Львовская область) оказались двое украинских военных и врач, которые в составе различных подразделений дислоцировались на его территории.

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