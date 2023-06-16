Он искал места сосредоточения украинских военных и рыскал возле промышленных объектов.

Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России, который готовил новый ракетный удар врага по Виннице.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, такую задачу вражеский приспешник получил от российской спецслужбы в начале июня.

"Для его выполнения злоумышленник ежедневно обходил улицы областного центра и скрыто фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны. Прежде всего он пытался выявить локации с наибольшим сосредоточением военной техники и тяжелого вооружения подразделений ВСУ, которые готовятся к возможной переброске на фронт", - рассказали в Службе.

Также российский агент разведывал местность вокруг промышленных объектов для определения уровня их охраны и присутствия там украинских защитников. Кроме того, мужчина "подсказывал" оккупантам "приоритетность" объектов, по которым Россия готовила воздушный удар с использованием крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Отмечается, что сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили агента ФСБ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания.

"По данным следствия, предателем является 30-летний житель Винницы, поддерживавший вооруженную агрессию РФ. Из-за своих прокремлевских взглядов он попал в поле зрения ФСБ, которая дистанционно завербовала его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Согласно "инструкции" российской спецслужбы предатель должен был переправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий. Во время обыска у задержанного был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеских задач.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

На данный момент он взят под стражу, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Задержание российских агентов и предателей

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители задержали двух херсонских мебельщиков, которые работали на российских захватчиков, потом спрятались, а один даже пошел служить в Национальную гвардию Украины.

Недавно в Днепропетровской области в рядах ВСУ обнаружили "крота", который планировал передать захватчикам направления Украинского контрнаступления.

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