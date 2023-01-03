Ее обустроили на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка.

Служба безопасности Украины установила местонахождение еще одного застенка российских захватчиков во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, объект был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка.

"В застенках оккупанты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом. Из людей пытались "выбить" адреса пребывания украинских патриотов, в частности участников движения сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, били тяжелыми предметами и применяли электрошокер. Во время осмотра застенка правоохранители обнаружили орудия пыток", - проинформировали в СБУ.

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Кроме того, правоохранители установили украинских граждан, которых оккупанты в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления личностей российских оккупантов, причастных к военным преступлениям.

Застенки российских оккупантов в Украине

Известно, что в разных деоккупированных городах Украины обнаружили застенки. В частности, их обнаружили и на освобожденной Херсонщине. Как сообщил ранее Лубинец, масштабы издевательств над херсонцами поражают. Русские били местных жителей током и ломали кости. По словам Лубинца, застенки обнаружили по всей территории Правобережной Херсонщины.

Правозащитная организация Amnesty International в докладе о войне обвинила Россию в преступлении против человечества.