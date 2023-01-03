Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины.

Служба безопасности объявила первые подозрения российскому генералу и адмиралу флота РФ за обстрелы гражданских объектов Украины.

"Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другой - бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Осипов", - сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что им обоим объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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"Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов. Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Так, в ходе расследования установлено, что с начала полномасштабного вторжения Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов.

Именно по его приказу российские захватчики осуществляют массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в различных регионах Украины.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

"Что касается Игоря Осипова, то по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа этого года чиновник отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенных пунктах. Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами "3М14 - Калибр" с российских боевых кораблей", - добавили в СБУ.

Наказание для оккупантов в Украине

Депутат российской Госдумы Денис Майданов получил 15-летний тюремный срок за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Правоохранители сообщили о подозрении председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной из-за внедрения "рублевой зоны " в оккупированных районах Украины.