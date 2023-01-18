Сейчас военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует вражеской группой "Ахмат-нефтеполк".

Правоохранители идентифицировали главаря "кадыровцев", который руководил "карательными рейдами" оккупантов на Луганщине.

Как сообщает Служба безопасности Украины, установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным "Лобзик.

"Благодаря проведенным следователям и оперативным мероприятиям СБУ выяснила учредительные данные этого лица. Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищения и пытки местных жителей. Таким образом захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 12 апреля прошлого года семь "кадыровцев" под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом "зачистки населенного пункта.

Во время "налета" злоумышленники похитили из квартиры потерпевшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и увезли в помещение поселкового гимназии, где враг устроил бойню.

Там от нее требовали "признаний" в деятельности в пользу украинских войск.

В частности, к женщине применяли электроток и били металлопластиковой трубой, а впоследствии несколько часов держали прикованной наручниками к батарее.

"Поздно вечером "кадыровцы" отпустили потерпевшую домой, но под угрозой убийства требовали предоставить им персональную информацию о жителях общины. Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинской власти территорию", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что после освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали доказательства вины вожака оккупационного группировки и его подчиненных.

В частности, задокументирован факт причастности командира подразделения и его подчиненных к совершению преступления. Опрошены свидетели, получены ксерокопии личных документов злоумышленника, установлено его нынешнее место пребывания.

По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует вражеской группой "Ахмат-нефтеполк".

"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также отдача приказа о совершении таких действий). Продолжаются комплексные мероприятия по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины", - добавили в СБУ.

Ситуация в Луганской области: сейчас что известно

Украинские воины еще летом 2022 года пошли в контрнаступление. Отдельно, защитники Украины в Луганской области освободили более десятка населенных пунктов. В ОВА подчеркнули, что украинским военным удается понемногу продвигаться вперед в направлении города Кременная.

В Кремле опасаются, что украинские бойцы освободят Кременную. Чтобы предотвратить такое развитие событий, командование РФ перебросило в Луганскую область несколько подразделений десантников и танки, но на ситуацию это не повлияло.

В Институте изучения войны указали, что бойцы ВСУ все ближе подходят к Кременной, а российские оккупанты не в силах держать удар.

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