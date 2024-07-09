Альянс держится как можно дальше от участия в российско-украинской войне, напомнил Селезнев.

На саммите НАТО в Вашингтоне одной из тем для обсуждения может стать возможное сбитие Польшей российских ракет над Украиной, если они будут лететь в направлении страны. Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев относится к этому скептически.

"Кейс не сработает. Альянс держится как можно дальше от участия в российско-украинской войне. Все стремятся избежать обвинений Москвы в том, что они являются стороной конфликта. Мы неоднократно видели, как российские ракеты взрывались в Польше и разве был ответ?" – отметил он в комментарии "Фокусу".

К примеру, находящийся неподалеку от Львова Яворовский полигон россияне неоднократно атаковали ракетами. Более того, снаряды РФ заходили в воздушное пространство Польши – Варшава поднимала самолеты F-16, а радары ЗРК мониторили движение ракет. Однако тогда ракеты не сбивали, добавил Селезнев.

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Польша может сбивать ракеты над Украиной: что известно

На саммите НАТО в Вашингтоне могут обсудить возможность сбития российских самолетов над Украиной, если они будут лететь в сторону Польши. Об этом заявили в Государственном департаменте США. Отмечалось, что с таким предложением выступил польский премьер Дональд Туск.

Ранее президент Владимир Зеленский на совместной с премьером Польши Дональдом Туском пресс-конференции сказал, что Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбития российских ракет и дронов над территорией нашей страны.

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