По словам Александра Коваленко, возможности Польши в том, чтобы закрыть небо, не безграничны.

У Польши есть комплексы противовоздушной обороны дальнего, среднего и малого радиуса, но вряд ли польские Patriot смогут настолько качественно работать на опережение, как это делает с "Кинжалами" украинское ПВО. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, Польша вряд ли сможет использовать собственные системы ПВО для эффективной защиты от вражеских атак.

"На сколько вглубь территории Украины их могут использовать? Если на 10-20-30 км, то это ни о чем. Чтобы реально влиять на угрозы в украинском небе, надо применять тот же Patriot, например, на расстояние хотя бы на 80 км. Потому что в зоне 10-20 км от границы российские ракеты если и появляются, то очень редко", - пояснил эксперт. Видео дня

Он отметил, что формулировка "в направлении Польши" может означать работу польских ЗРК по ракетам, приближающимся на 30-50 км к западной границе Украины. При этом что касается "шахедов", дальнобойные системы типа Patriot их не будут сбивать - только комплексы малого и среднего радиуса на расстояниях до 20 км.

"Иногда на Западную Украину залетают крылатые Х-101 и аэробаллистические "Кинжалы". Но мне кажется, вряд ли польские Patriot смогут настолько качественно работать на опережение, как это делает с "Кинжалами" ПВО над Киевом. В принципе много нюансов с номенклатурой польских систем ПВО. Возможности Польши в том, чтобы закрыть небо, не безграничны", - считает Коваленко.

В то же время он подчеркивает важность "синхронизации действий на высоком уровне".

По мнению аналитика, поскольку без нее возможна ситуация, когда, например, украинская ракета сбивает польскую, и российская поражает цель. Проблема в том, что Польша имеет преимущественно западные системы, тогда как на западе Украины преобладают комплексы советского образца, однако если тема поднимается руководством обеих стран, вероятно, от дискуссий переходят к практической реализации - вероятно, некоторые этапы согласованы и даже могли проводиться учения.

"Скорее всего, что-то готовится", - резюмировал военный.

Сбитие Польшей ракет над Украиной: что известно

На саммите НАТО, начавшемся сегодня в Вашингтоне, обсудят возможное сбитие Польшей ракет над Украиной. С соответствующим предложением выступил глава польского правительства Дональд Туск.

По его словам. Польша хочет привлечь союзников по Альянсу к дискуссии относительно сбивания ракет и БПЛА.

В свою очередь полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев скептически высказался по поводу о возможности сбивания Польшей ракет над Украиной.

Он утверждает, что НАТО держится подальше от участия в российско-украинской войне.

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