Соответствующий вопрос поднял глава польского правительства Дональд Туск.

В Государственном департаменте США считают, что на саммите НАТО в Вашингтоне могут вынести на обсуждение потенциальное сбивание российских ракет над Украиной, если они летят в направлении Польши.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер. С указанным предложением выступил глава польского правительства Дональд Туск. По его словам. Польша хочет привлечь союзников по Альянсу к дискуссии относительно сбивания ракет и БПЛА. У Миллера спросили, что он по этому поводу думает.

"У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств. На этой неделе у них будет саммит, и я уверен, что это можно будет обсудить, если он (Дональд Туск) захочет это сделать", - отметил представитель Госдепа.

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Польша может помочь Украине с защитой неба

В марте воздушное пространство Польши, вероятно, нарушила российская крылатая ракета Х-101. Она была на территории страны 39 секунд.

На фоне подобных ситуаций Польша и союзники поднимают в воздушное пространство свои самолеты из-за ночных атак РФ по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно отметил, что Украина и Польша стремятся разработать механизм совместного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины.

По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, технически у Польши есть возможность закрыть часть неба над Украиной. В частности, речь идет о системе ПВО Patriot, которая могла бы покрыть территорию части запада Украины.

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