У него есть две версии того, как это могло произойти. В обоих фигурирует использование РЭБ.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что поражение российского самолета А-50 ДРЛВ является сложной комбинированной операцией ВСУ с применением средств РЭБ.

"По моему мнению, это сложная комбинированная операция. Ключ к пониманию того, как это стало возможным, находится в событиях накануне 13 января. Напомню, когда Воздушные силы сделали официальное сообщение о том, что часть ракет, которыми Россия утром субботы, 13 января, атаковала Украину, были обезврежены средствами РЭБ. То есть эти российские ракеты не поразили цели, некоторые из них либо взорвались в воздухе, либо были отклонены и фактически исчезли с радаров, упав за пределами населенных пунктов", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По его словам, украинские военные начали довольно активно использовать средства РЭБ. Мусиенко предполагает, что Силы обороны получили в этом плане серьезное усиление и это связано с визитом премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев. Эксперт объясняет, что именно британский отдел французской корпорации Thales работал очень мощно, испытывая много интересных решений для средств РЭБ.

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"Таким образом стали возможными два варианта. Первый - украинским силам удалось создать большое количество так называемых фальш-целей, то есть РЭБ отработали, и это была имитация мощной ракетной атаки. А отличить на радаре, настоящая ли ракета летит, невозможно, потому что всегда будет включаться на радаре, что есть цель. Соответственно, была спровоцирована работа вражеских средств ПВО, которые фактически и поразили свои самолеты. Они сбили их, потому что это было вызвано и спровоцировано с украинской стороны, и это успех", - подчеркнул директор Центра военно-правовых исследований.

Кроме того, есть вероятность что Украина начала применять определенные средства РЭБ, которые могут быть установлены на беспилотниках разных типов. Затем они подают мощные импульсы, которые влияют на самолет.

"Например, выход из строя оборудования, а на самолетах ДРЛВ такого оборудования много, что может вызвать пожар и взрыв на борту. Вот эти версии, по моему мнению, наиболее вероятны, почему это событие произошло. Это означает, что наши способности растут, и это является хорошей новостью", - резюмировал Мусиенко.

Поражение российского А-50

Как сообщал УНИАН, вечером 14 января появилось сообщение о том, что украинские военные сбили российский ДРЛО А-50.Самолет Ил-22 пытался добраться до ближайшего аэродрома, но скрылся с радаров в районе Керчи.

Позже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подтвердил, что украинские воины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника-борт Ил-22.

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