Роботы призваны минимизировать участие человека в рисках, в прямом боестолкновении.

Командир подразделения аэроразведки TERRA батальона беспилотных систем 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдулла" рассказал, что, возможно, пехоту роботы не смогут заменить никогда.

"На войне есть один компонент, который еще не придумали и, похоже, никогда не придумают, на что заменить. Этот – пехота. Это штурмовая пехота, механизированная пехота, ее нельзя ни на что заменить", — сообщил военный OBOZ.UA.

При этом, по его словам, дроны могут существенно облегчить задачи пехотинцев, которые "на своих плечах" несут основное бремя войны.

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"Мы существенно можем снизить бремя, которое лежит на их плечах, спасая их жизнь и здоровье, применением беспилотных технологий. Здесь ключевая фраза – именно беспилотных, то есть без участия человека. Мы исключаем фактор стресса и фактор риска для человеческой жизни тем, что эта технология беспилотная. Представьте, если бы в каждом корабле ГУР или СБУ, который врезается в российский корабль, сидел человек... Насколько это было бы ужасно", — подчеркнул Волохов.

Он добавил, что именно беспилотный компонент помогает сберечь жизни пехотинцев.

"Какое-то футуристическое видение – это война роботов", — сказал Абдулла.

Они должны минимизировать участие человека в рисках, участие в прямом боестолкновении. По словам военного, беспилотные системы призваны максимально "прикрыть", например, штурмовика или разведчика, при прямом контакте с врагом. В частности, робот может заглянуть за угол, чтобы увидеть, есть ли в соответствующей "точке" противник. "Машина" должна уметь проводить разминирование и при этом основной риск - разведка – возлагается на дроны.

"Самый дорогой военный ресурс – подготовленные люди, даже если говорить об экономической составляющей, не говоря уже о гуманной позиции. Подготовить и снарядить пехотинца – это безумные деньги. К тому же он накапливает бесценный опыт, а, сохраняя его, мы сохраняем цепь опыта в армии... Поэтому да - дроны - это взгляд на будущее, но беспилотники не заменят пехоту. Пока об этом ни в коем случае речи не идет", — сказал Волохов.

Война в Украине - последние новости

Полковник ВСУ, танкист, Герой Украины Евгений Межевикин (псевдо "Адам") рассказал, что без танков никакой войны никогда не будет, потому что это "идеальное, что можно было сделать для тяжелой техники". Он не верит, что роботы смогут полностью заменить танки. Просто соответствующие технологии будут трансформироваться, улучшаться со временем, но без боевых бронированных машин войны "никогда не будет" - определенные боевые задачи без их участия просто невыполнимы.

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