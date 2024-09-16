То, что выглядело коротким и мелким штурмом, быстро превратилось в гораздо более опасное для россиян явление.

В четверг, 12 сентября, украинские саперы прорвали российскую оборону вдоль границы вблизи села Новый путь, примерно в 30 км к западу от украинского выступления в Курской области.

Как пишет Forbes, то, что выглядело коротким и мелким штурмом, быстро превратилось в гораздо более опасное для россиян явление.

Украинские бронированные машины стремительно продвинулись на несколько километров мимо Нового пути в сторону ближайшего города Веселое. ВСУ дошли до южной окраины населенного пункта и практически взяли его под свой контроль. Это произошло не позже субботы.

Видео дня

Уже в воскресенье истребитель Сил обороны сбросил планирующую бомбу со спутниковой наводкой на возможную российскую позицию в здании в центре Весолого. За уничтожением следили из дрона бойцы украинского подразделения БПЛА Khorne.

"Мы наблюдаем за всеми вами", — иронизировали они в соцсетях.

Как отмечает издание, российский гарнизон вокруг Весолого включает в себя большое количество плохо подготовленных молодых призывников, которые, согласно политике Кремля, не должны участвовать в боевых действиях. Вероятно, именно привлечение неопытных и плохо обученных срочников привело к быстрому продвижению ВСУ по этому направлению.

"Это зловещий знак для россиян, что их оборонные усилия в Веселом, очевидно, также зависят от неподготовленных молодых людей в возрасте подростков и в начале 20 лет. Если россияне отреагируют на украинскую атаку на Веселое так же, как они отреагировали на более широкое украинское вторжение в Курскую область в прошлом месяце, они могут в конце концов передислоцировать некоторые лучше подготовленные воздушно-десантные силы, чтобы притупить украинское наступление", - отмечает Forbes.

Кроме подразделения Khorne неизвестно, какие именно украинские силы участвуют в боях за Веселое. Однако стоит отметить, что на видео с БПЛА видно, что в прорыве приняли участие бронированные грузовики Kirpi турецкого производства, популярные среди украинской морской пехоты. 36-я бригада морской пехоты участвует в боевых действиях к востоку от Курска, поэтому, возможно, ее бойцы привлечены и к этой операции.

Операция в Курской области

Как писал УНИАН, украинские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта. В частности, ВСУ заняли села Дуровка и Ветряное, а также часть населенного пункта Журавли.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Экс, это неожиданное вторжение имело гораздо больший успех, чем предполагали начальные данные.

Как добавляет Financial Times, Курская операция стала первым крупным иностранным вторжением на российскую территорию со времен Второй мировой войны.

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