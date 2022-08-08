Ограничение доступа к технологиям заставит российскую экономику сжаться.

Самые страшные санкции против Российской Федерации предусматривают ограничение доступа к новым технологиям.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко во время телемарафона.

"Когда ты не пытаешься играть по цивилизованным правилам, то ты можешь забыть о том, что у тебя будет доступ ко всему тому новому, чем сейчас так щедро делится мир… Здесь мне кажется самые страшные санкции, если мы говорим о долгосрочной перспективе, - это отрезание России от рынка новых технологий. Ты можешь пытаться качать нефть по старым технологиям… ты можешь производить какую-то продукцию, но мир идет вперед и достаточно быстро", - отметил он.

По словам Устенко, если у страны нет доступа к новым технологиям, ее экономический рост будет сжиматься, и она отстанет от остального мира.

Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

Россияне уже ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров в результате введенных санкций.

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