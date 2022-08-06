Боррель заявил, что цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой.

Санкции против России все больше ослабляют ее экономику, а цена разрыва с международным порядком для Москвы будет очень высокой.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

Он уверен, что экономическое давление Запада поможет взять главу Кремля Владимира Путина в тиски и заставить прекратить агрессию против Украины.

"Без санкций Россия "получила бы и съела свой торт". С санкциями она будет вынуждена "выбирать между маслом и оружием", запирая Путина в тиски, которые постепенно сжимаются. Цена разрыва России с международным порядком будет очень высокой", - отметил Боррель.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в ЕС вступило в силу эмбарго на российский уголь.

Предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они родом из России или экспортируются из России.

Напомним, Зеленский подчеркивает, что если бы Россия действительно хотела войны, она бы не стягивала резервы на украинский юг. Он подчеркнул, что террор можно остановить только общей несокрушимой силой.

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