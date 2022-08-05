Большинство импортной продукции пока ограничено в России, а цены по некоторым категориям выросли на 70-80%.

В результате введенных санкций россияне ощущают значительную инфляцию и нехватку товаров.

Об этом сообщила вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики (KSE) Наталья Шаповал в эфире информационного телемарафона.

"Большинство импортной продукции пока ограничено в России, а цены по некоторым категориям выросли на 17-20%, а по некоторым на 70-80%. Например, импортные автомобили, стиральные машины стали очень дорогими и их очень трудно найти. Преимущественно россияне переходят на китайскую продукцию. Влияние испытывают все", - пояснила Шаповал.

Она акцентировала, что в России прекращают работу и уходят многие компании и это оказывает значительное негативное влияние на рынок труда.

"В IT-секторе по разным оценкам от 100 тыс. до 200 тыс. специалистов выехало из страны. Это означает, что интеллектуальный потенциал IT-сектора стал очень ограниченным. То есть Россия возвращается в советские времена, когда оно как-то все может работать, но медленно и некачественно, но как-то так работает. Это то, куда возвращается сейчас их экономика", - отметила Шаповал.

Вице-президент по экономико-политическим исследованиям KSE отметила, что санкции против России действуют, несмотря на заверения пропагандистских российских СМИ, что в РФ происходит импортозамещение.

"Это часть российской пропаганды. Еще в 2014 году, когда Россия начала войну с Украиной, тоже были санкции и тоже были программы импортозамещения в РФ. За 8 лет этого импортозамещения эффект был очень-очень незначительный. Есть соответствующие исследования, где ученые смотрели на предыдущий период и доказано, что за это время Россия ничего не смогла создать", - сказала Шаповал.

Эксперт отметила, что влияние санкций в РФ становится все большим и большим, оно "накатывается, как ком" и это уже чувствуют все россияне.

"Пока Россия может прятать какие-то дисбалансы в экономике. Раньше у них долларов и валютной выручки было на более чем год импорта. Сейчас у них в лучшем случае на 2-3 месяца импорта, который они могут купить за имеющиеся средства. Эта сумма постоянно сокращается из-за того, что уменьшается торговля с РФ и все больше действует эмбарго на нефть, например", - акцентировала Шаповал.

Она отметила, что в результате введенных санкций против России страна-агрессор уже понесла значительные убытки.

"Важно, что их резервы Центрального банка на 300 млрд долл. США заморожены. А также золото примерно на 150 млрд долл. США фактически санкционировано и Россия также не может им оперировать. Это важно потому, что эти средства - это Пенсионный Фонд РФ или средства, которыми Россия может финансировать войну", - подчеркнула Шаповал.

Санкции против РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

2 августа Канада расширила санкционный список против России. В список добавлено более 40 военных должностных лиц и 17 организаций, которые причастны к войне России против Украины.

3 августа США ввели новые санкции против России, в обновленный список попали 13 человек, а также 893 российских официальных лиц, в том числе члены Совета федерации и военные.