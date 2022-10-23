Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, то работы, вероятно, направлены на включение реки Северский Донец в оборонительную зону

Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубокой обороны за нынешней линией фронта, чтобы сдержать любые быстрые контрнаступления Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки о войне в Украине.

В отчете отмечается, что 19 октября владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его инженерная группа строит большую укрепленную "линию Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области, и разместил карту, которая показывает запланированные масштабы проекта.

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На снимке показан участок недавно построенных противотанковых оборонительных сооружений и систем траншей на юго-восток от Кременной Луганской области.

"Если планы настолько масштабные, как утверждает Пригожин, то работы, вероятно, направлены на включение реки Северский Донец к оборонительной зоне, которая частично повторяет линию контроля в 2015 году", – объяснили в британской разведке.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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