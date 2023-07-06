Мэр заявил, что продолжается спасательная операция.

В ночь на 6 июля российские оккупанты совершили самую крупную атаку на гражданскую инфраструктуру Львова за время полномасштабной войны.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, в результате ракетной атаки россиян есть пострадавшие и погибшие. Кроме того, разрушено более 50 домов.

"Сегодня Львов подвергся одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие и раненые. Сейчас тела трех человек забрали из-под завалов. Чрезвычайными еще работают, вероятно, будут еще погибшие. Около восьми раненых находятся в медицинских учреждениях. Очень большие разрушения - разрушено более 50 домов", - отметил мэр.

Садовый добавил, что домам просто сносило крыши, поврежден офисный комплекс, общежитие университета "Львовская политехника". Впрочем, мэр пообещал восстановить все поврежденные здания в ближайшее время. Самое печальное, что погибли люди.

"Ситуация сложная. Хочу поблагодарить все службы. Если оценивать в деньгах, то это десятки миллионов гривен", - добавил Садовый.

Удар по Львову 6 июля

Ночью в четверг, 6 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Украине. Враг совершил пуски ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Во Львове несколько раз раздавались взрывы. В воздушных силах сообщали о работе в области сил ПВО.

Впоследствии стало известно, что в жилой дом попали обломки российской ракеты. Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, есть раненые.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, одного человека в тяжелом состоянии забрала "скорая". Данные по количеству раненых уточняются.

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