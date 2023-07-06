Российские оккупационные войска в очередной раз устроили ночной обстрел Украины. В большинстве регионов объявлена воздушная тревога из-за пусков "Калибров".
В 01:04 6 апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятных пусках "Калибров" и объявили о ракетной опасности для юга Украины.
По состоянию на 01:30 ракетная опасность есть для таких областей: Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская.
Об угрозе для Киевщины также предупредили в КМВА:
"Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр". Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.
В то же время на Харьковщине, кроме ракетной опасности, есть и угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в ВС ВСУ.
Обновлено 01:43: Несколько ракет типа "Калибр" с Черного моря направляются на север, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Новость дополняется...
Ракетные атаки по Украине
5 июля резко увеличилось количество российских ракетоносителей в Черном море – на боевом дежурстве находилось десять кораблей. Среди них два надводных и подводный ракетоноситель. В ОК "Юг" отмечали, что общий залп достигает до 20 ракет типа "Калибр".
"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. На фоне активности вражеской авиации внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть максимальное", – подчеркнули днем военные.