Ракетная опасность объявлена для нескольких областей.

Российские оккупационные войска в очередной раз устроили ночной обстрел Украины. В большинстве регионов объявлена воздушная тревога из-за пусков "Калибров".

В 01:04 6 апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятных пусках "Калибров" и объявили о ракетной опасности для юга Украины.

По состоянию на 01:30 ракетная опасность есть для таких областей: Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская.

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Об угрозе для Киевщины также предупредили в КМВА:

"Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятны пуски крылатых ракет "Калибр". Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

В то же время на Харьковщине, кроме ракетной опасности, есть и угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в ВС ВСУ.

Обновлено 01:43: Несколько ракет типа "Калибр" с Черного моря направляются на север, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Ракетные атаки по Украине

5 июля резко увеличилось количество российских ракетоносителей в Черном море – на боевом дежурстве находилось десять кораблей. Среди них два надводных и подводный ракетоноситель. В ОК "Юг" отмечали, что общий залп достигает до 20 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. На фоне активности вражеской авиации внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть максимальное", – подчеркнули днем военные.

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