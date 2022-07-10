Враг взял оперативную паузу для перегруппировки.

Российские оккупанты были вынуждены взять оперативную паузу в войне из-за успешных ударов ВСУ по вражеским складам на захваченных агрессором территориях.

Такое мнение высказал 24 каналу советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

Паузу враг берет для перегруппировки, этому есть несколько причин, объясняет Смирнов.

"Во-первых, они сейчас думают, как дальше двигаться, потому что раньше их конечная точка была понятна. Они хотели дойти до конца Луганской области. Мы это должны понимать. А во вторых, сейчас линия фронта практически ровная. Ею двигаться гораздо сложнее, чем когда находишься в окружении с трех разных сторон", - отметил советник министра.

По его словам, враг также вынужден брать паузу из-за уничтожения украинскими защитниками большого количества личного состава и вооружения.

"Однако ключевая история в том, что по вооружению у россиян все равно был паритет. Но когда заканчиваются боеприпасы, потому что их уничтожают, это усложняет логистику и хранение", - добавил Смирнов.

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