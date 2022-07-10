По словам советника главы ОП, чем больше инструментов, тем быстрее зачистим россиян в Украине.

Российские войска не прекращают попытки захватить как можно больше территорий Украины. И хотя украинские военные героически сдерживают врага, есть три важные составляющие для перелома в войне с Россией.

Их озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Хотим перелома в войне? Три составляющие ... Больше инструментов - быстрее зачистим русских", - написал Подоляк и перечислил необходимые вещи для победы Украины:

HIMARS позволяют высокоточно уничтожать тыловые базы и логистику.

Тяжелая артиллерия по линии фронта позволяет паритетно отвечать количеством на количество.

Бронетехника для "кулаков прорыва".

Ранее Подоляк подчеркивал, что в войне с Россией уже начался определенный переломный момент - только за последнюю неделю ВСУ уничтожили 16 вражеских позиций с российскими казармами и складами с боеприпасами. Оперативную паузу, которую решил взять враг, Подоляк связывает со значительными потерями в его живой силе, технике и боекомплектах. Логистика у россиян налажена плохо, добавляет он, поэтому они стараются провести передислокацию и пополнить силу и технику.

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