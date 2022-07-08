Предполагаемые сроки паузы не уточняются.

Российские оккупационные силы в Украине делают паузу, чтобы отдохнуть и восстановить боеспособность.

Об этом говорится в отчете американских аналитиков Института изучения войны (ISW).

"7 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил, что российские силы в Украине делают паузу, чтобы отдохнуть и восстановить боеспособность, подтвердив оценку ISW о том, что российские силы инициировали оперативную паузу", - говорится в отчете.

Так, Конашенков не уточнил предполагаемую продолжительность оперативной паузы российских оккупационных сил.

"Российские силы не прекратили активных боевых действий во время этой оперативной паузы и вряд ли прекратят это делать. 7 июля российские войска по-прежнему вели ограниченные наземные наступления, а также авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всем направлениям. Российские силы, скорее всего, продолжат ограничиваться мелкомасштабными наступательными действиями по мере того, как они перестраивают силы и создают условия для более масштабного наступления в ближайшие недели или месяцы", - говорится в отчете.

Напомним, эксперт рассказал, что может изменить ситуацию на фронте в ближайшие месяцы. Так, изменить ход войны сейчас не дает малое количество мощного оружия.

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