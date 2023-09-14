На события во временно оккупированном Крыму отреагировали и западные СМИ. Они отмечают, что взрывы в Крыму "унижают Путина".

Уничтожение в оккупированном Крыму российского ракетного комплекса С-400 "Триумф" - это очень важное событие для войны.

Кроме того, как заявили западные аналитики, оно также посылает сигнал странам, которые используют эти комплексы для собственной защиты, передает Голос Америки. "Ого. Это огромное (событие). Если бы я был из страны, которая купила С-400, я бы запаниковал. Если бы я был русским в Крыму, я бы запаниковал. Крым это Украина", - написал в соцсети экс-военный и конгрессмен США Адам Кинзингер.

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Подобное мнение высказал и Люк Коффи, старший научный сотрудник американского Гудзоновского института. "Турция должна тщательно подумать о полезности своего С-400 в современной войне", - написал он в соцсети.

На события во временно оккупированном Крыму отреагировали и западные СМИ. Так, по мнению издания Express.co.uk, взрывы в Крыму "унижают Путина".

Удар ВСУ по Евпатории

Утром 14 сентября у временно оккупированной Евпатории ВСУ нанесли удар по ракетным комплексам РФ "земля-воздух". В результате чего был уничтожен современный российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" ориентировочной стоимостью $1,2 млрд. Спецоперация была проведена в сотрудничестве военной контрразведкой СБУ и ВМС Украины. Для удара были использованы беспилотники и две крылатые ракеты "Нептун".

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