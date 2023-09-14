В настоящее время оккупанты активно используют С-400 для ударов по наземным целям в Украине.

В ночь на 14 сентября в оккупированной Евпатории уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф", которая является одной из важнейших составляющих ПВО оккупантов в Крыму.

Напомним, 23 августа украинские военные разбили такуюже систему на мысе Тарханкут.

В этот раз удачную операцию провели контрразведчики СБУ и Военно-морские силы ВСУ, сообщили источники NV. По словам собеседников, С-400 "Триумф" атаковали беспилотники и крылатые ракеты "Нептун" украинского производства. Источники уточнили, что сначала дроны поразили радары и антенны российский системы. После выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С-300/400 "Триумф".

Видео дня

Источники издания в СБУ пообещали, что "россиян в Крыму ждут новые сюрпризы".

Что такое С-400 "Триумф"

С-400 являются модификацией от С-300. Предназначена для поражения воздушных целей: стратегической и тактической авиации, баллистических и гиперзвуковых ракет, самолетов-разведчиков, дронов. Комплекс С-400 может поражать цели в радиусе до 400 км.

Система может оборонять важные объекты, а также прикрывать сухопутные войска.

Когда С-400 приняли на вооружение

Системы С-400 большого и среднего радиуса действия были приняты на вооружение ВС РФ в 2007 году.

Компоненты системы С-400

пункт боевого управления - грузовик Урал;

панорамный радар с защитой от помех, установленный на беларуский колесный тягач МЗКТ-7930;

до шести зенитных ракетных комплексов, каждый из которых содержит до 12 транспортно-пусковых установок на прицепе и многофункциональную радиолокационную станцию дальностью действия до 400 км;

зенитные ракеты (комплекс может использовать ракеты нескольких видов);

комплекс средств технического обеспечения системы.

Один ЗРК может поражать одновременно до шести целей. Новые ракеты для С-400 были приняты на вооружение российской армии в сентябре 2018 года, но их количество, вероятно, очень ограничено.

Применение С-400 по наземным целям

В настоящее время оккупанты активно используют С-400 для ударов по наземным целям в Украине. Для этого они модифицировали ракеты. Вместо полуактивной головки самонаведения, нужной для поражения воздушной цели, туда ставят спутниковый приемник - так ракета становится управляемой и летит по координатам. Кроме того, траектория является баллистической, снаряд достигает цели за считанные минуты.

Уничтожение системы "Триумф" на мысе Тарханкут

В ГУР Минобороны подтвердили, что в Крыму комплексы С-400 являются составляющей системы ПВО оккупантов. 23 августа около 10:00 вблизи села Оленевка возле мыса Тарханкут произошел взрыв, который уничтожил С-400 "Триумф". Взрывом была полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", - прокомментировали тогда в ГУР результат своей работы.

Вас также могут заинтересовать новости: