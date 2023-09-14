Оккупанты ищут пути, чтобы минимизировать уничтожение своих тыловых баз.

Россия пытается организовать паузу в ведении войны в Украине на 4-5 месяцев для возможности усилить свой потенциал после ликвидации своей ПВО "Триумф" в Крыму.

Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в Twitter. По его словам, таким образом армия РФ попытается остановить уничтожение своих тыловых баз.

"Основная задача России сегодня - организовать оперативную паузу на 4-5 месяцев (минимум), резко снизив интенсивность боевых действий, остановив наступательные действия Украины и прекратив обстрелы/уничтожение их (российских – УНИАН) тыловых баз... Пауза необходима для перевооружения армии, дополнительной мобилизации и подготовки, организации новой материально-технической базы, развертывания дополнительных военных производственных мощностей, формирования "коалиции уставших войной" для внутреннего давления на общества в разных странах", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что для этого используются все ресурсы - информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские.

"Однако любая "пауза в интересах России" на самом деле неизбежно приведет к дальнейшей эскалации. Важно осознавать, что только военные поражения России на оккупированных территориях приведут нас к реальному миру", - подчеркнул представитель Офиса главы государства.

Путин планирует поставить войну в Украине "на паузу"

Как сообщал УНИАН, на днях бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко поделился мнением относительно того, зачем Путину ставить "на паузу" войну в Украине, отметив, что Кремлю необходимо время для того, чтобы приготовиться к новому наступлению.

Он предполагает, что президент РФ Владимир Путин хотел бы оставить за собой оккупированные территории - Крым, Донбасс, а также новые позиции, например, в Херсонской и Запорожской областях. По его информации, у Путина даже рассматривают этапы того, что и когда можно было бы сдавать, чтобы переходить к переговорам. Он назвал это выигрышем времени, которое необходимо для того, чтобы приготовиться к новому вторжению.

А председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и дипломатический советник президента Украины (2014-2015) посол Валерий Чалый заявил, что Запад ожидает паузу в горячей стадии войны РФ против Украины. По его словам, сейчас эксперты, прогнозирующие дальнейшие события в войне, условно разделилось на три группы. Некоторые из них считают, что в следующем году в горячей фазе будет пауза. И именно эта группа предполагает, что Украина может быть членом НАТО, но мандат 5-й статьи будет распространяться только на определенные территории. Также есть группа, которая считает, что Украине надо уступить и пойти на компромиссы. Они убеждены, что ситуация с мобилизационным ресурсом у Украины будет ухудшаться, а потому сейчас ситуация для переговоров лучше, чем будет потом.

Третья группа, по словам Чалого, - те, кто считает, что если Украина пропустит момент с концентрацией усилий как своих так и мира, то потом гораздо сложнее будет ставить на место военных преступников и тех, кто разрушил мировой порядок, чем сегодня.

Вас также могут заинтересовать новости: