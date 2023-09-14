Шансы исключить вторжение России в Украину были, уверен военный аналитик Петр Черник.

Военный аналитик Петр Черник уверен, что в мире всегда будет проявляться человеческая агрессия, поэтому будут и победители, которые способны будут защищаться, и те, кто не справился з этим вызовом.

Военный аналитик Петр Черник считает, что Украина могла бы обезопасить себя от текущей войны, если бы еще в 90-х годах начала строить правильную военную модель и не выбрала бы для себя систему многовекторности.

"Шансы (сделать невозможным вторжение России в Украину - УНИАН) были. Но это надо было все решать еще в 1991 году, первоочередно сделав правильное военное устройство нашего государства", - сказал он в интервью 24 канала.

По его словам, Россия еще с тех времен начала осуществлять информационные атаки. Первая из них заключалась в навязывании иллюзии пацифизма и утверждении, что войны уже никогда не будет.

По мнению эксперта, Украину также системно сгубила политика многовекторности. Ведь все народы, пережившие российский гнет и почувствовавшие, что такое "русский сапог", после распада СССР и Организации Варшавского договора сконцентрировались на прямой интеграции в НАТО для своей защиты.

"Наши соседи теперь в безопасности. Мы же, к сожалению, пришли к выводу, что может быть какая-то многовекторность. Не работает в глобальной политике многовекторность. Нужно всегда понимать, на чьей ты стороне", - считает он.

Черник добавил, что если бы Украина тогда вступила в НАТО и построила эффективную систему обороны, то, вероятнее, Россия не решилась бы напасть.

Он также уверен, что мир никогда не станет более безопасным в отношении проявлений человеческой агрессии, поэтому побеждает тот, кто способен защищаться.

Следовательно, эксперт подчеркнул, что сейчас Украина имеет шанс выиграть, а не воспользоваться им будет страшной катастрофой.

Черник также подчеркнул, что Россия не смогла просчитать, что в бой бросится вся нововозрожденная политическая украинская нация. Следовательно, в этом он и видит феномен украинского потенциального успеха в этой войне.

С Украиной заключили "декларацию безопасности", но не взяли в НАТО

Как известно, Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Государство ожидало от саммита лидеров НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе. Однако, открытого приглашения к членству так и не услышала.

Зато 12 июля страны G7 (Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) приняли Совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины, которая открыта к присоединению других государств.

Сейчас документ подписали более двух десятков стран. После этого каждая из стран должна начать с Украиной переговоры и принять двусторонний договор о помощи.

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