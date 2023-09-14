Речь идет о спутниковых снимках Osinttechnical.

Спутник показал, как выглядит российская система ПВО "Триумф" после уникальной спецоперации в исполнении СБУ, которую наша разведка осуществила утром 14 сентября.

Напомним, что по дорогостоящей установке во временно оккупированном полуострове Крым (Евпатория) отработала разработка отечественного производства - ракета "Нептун". Соответствующие фото показал исследователь OSINTtechnical в соцсети X (бывший Twitter).

В публикации он отметил, что состояние ПВО зафиксировал спутник Osinttechnical. Для сравнения показаны два фото: первое демонстрирует состояние "Триумфа" двухнедельной давности, второе - показывает во что установка превратилась после удара "Нептуном", указал исследователь.

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СБУ реализовала уникальную спецоперацию в Крыму

Напомним, утром 14 сентября в Украине спровоцировала информационный "бум" новость о том, что военная разведка СБУ провела уникальную спецоперацию в Евпатории (территория временно оккупированного Крыма). По ее результатам, была уничтожена дорогостоящая российская ПВО "Триумф" (ее оценивают в 1,2 млрд долларов). Вооруженные силы Украины официально подтвердили свою причастность к атаке и указали, что удар был нанесен этим утром.

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