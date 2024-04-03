Юсов напомнил, что были уже неоднократные заявления украинских представителей сектора безопасности и обороны и главы СБУ относительно Крымского моста.

Крымский мост - это военный объект, который должен быть уничтожен и это известная информация. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя публикацию в The Guardian по уничтожению Крымского моста уже в первой половине 2024 года. Издание ссылается на источники в ГУР Минобороны Украины.

Он отметил, что у The Guardian безусловно есть свои источники и на западе в последнее время выходят много материалов с достаточно громкими заголовками, которые ссылаются на те или иные источники.

"Комментировать собственно анонимную информацию не всегда уместное дело", - добавил представитель ГУР.

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Он напомнил, что были уже неоднократные заявления украинских представителей сектора безопасности и обороны, главы СБУ относительно Крымского моста. По его словам, информация в СМИ о намерении уничтожить Крымский мост не может навредить, заставить оккупантов еще более усиленно его охранять.

"Мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют на гору, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты. Поэтому здесь отпугнуть оккупантов какой-то новой информацией вряд ли удастся. Но то, что все военные цели, а данный незаконный объект - это военная цель, подлежат обезвреживанию, то это не новая информация", - подчеркнул Юсов.

Уничтожение Крымского моста - детали

Издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ГУР написало, что разведчики планируют третью атаку на мост, утверждая, что его уничтожение "неизбежно".

Отмечалось, что на фоне успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в глубоком тылу, Главное управление разведки, которое стоит за этими операциями, смотрит на другую цель - Крымский мост, который соединяет Россию с оккупированным полуостровом.

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника ГУР написало, что речь идет об уничтожении моста в первой половине 2024 года.

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