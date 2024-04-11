Враг изменил тактику - уже не задействуется большое количество корабельно-катерного состава.

Крымский мост на сегодня является одним из объектов, которые больше всего охраняются Россией от возможного уничтожения.

"Мост охраняется. Это один из объектов, которые охраняют больше всего во всей РФ", - отметил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

При этом добавил, что это делается, несмотря на то, что на сегодня мост уже не имеет такого военного значения как раньше, нет уже большой логистической нагрузки.

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"Тем не менее - это символ, во-первых. А, во-вторых, все же по нему можно доехать с материковой части России автотранспортом и соответственно по нему так же идут и энергетические ветки из России в Крым", - сказал Плетенчук.

Представитель ВМС ВСУ сообщил, что наблюдается изменение тактики врага по охране моста.

"Если раньше именно на воде охраняли его достаточно большим количеством корабельно-катерного состава и не только береговой охраны ФСБ РФ, но и военные. То сейчас такой картины мы не наблюдаем. То есть сейчас фактически охрана сводится к тем подразделениям, которые находятся на побережье, на самом мосту. Это различные подразделения, начиная от Росгвардии, ПВО, заканчивая химвойсками, которые должны его задымлять в случае чего", - сказал Плетенчук.

Уничтожение Крымского моста

Как сообщал УНИАН, в публикации в The Guardian говорилось о том, что изданию источники в ГУР Минобороны Украины сообщили, что уничтожение Крымского моста произойдет уже в первой половине 2024 года.

Представитель ГУР Андрей Юсов тогда прокомментировал эту информацию так, что Крымский мост - это военный объект, который должен быть уничтожен.

Он напомнил, что были уже неоднократные заявления украинских представителей сектора безопасности и обороны, главы СБУ относительно Крымского моста. По его словам, информация в СМИ о намерении уничтожить Крымский мост не может навредить, заставить оккупантов еще более усиленно его охранять.

Юсов отмечал, что все военные цели, а Крымский мост является незаконным объектом и это военная цель, подлежат обезвреживанию и это уже не новая информация.

По Крымскому мосту уже было два удара, которые повлекли его повреждения.

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