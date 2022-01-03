ТАСС не получило официального подтверждения информации.

Россия проведет масштабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил в начале 2022 года.

Об этом сообщает пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на собственные источники.

При этом ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Уточняется, что такие тренировки проводятся Россией ежегодно в конце "военного учебного года".

Читайте такжеУмер 20-летний украинский воин, которого ранил снайпер оккупантов на Донбассе (видео)Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота РФ стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России.

Также РФ выполняет учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации Воздушно-космических сил РФ.

В конце ноября 2021 года ряд западных СМИ писали об очередном стягивании российских войск к границе с Украиной. Впоследствии эту информацию официально подтвердили иностранные и украинская разведки.

США и ЕС, а также Великобритания, опасаются нового возможного вторжения России в Украину. На фоне беспокойства действиями Кремля президент США Джо Байден, 30 декабря, звонил Путину по поводу недопустимости агрессии в отношении Украины и в очередной раз призвал снизить напряженность на российско-украинском приграничье.

В то же время Запад вместе с Вашингтоном подготовил пакет сокрушительных санкций против России в случае ее нападения на Украину.

Россия же настаивает на гарантиях невступления Украины в НАТО.

США и РФ 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.