Президент США заявил, что ощутимый прогресс в переговорах возможен в случае деэскалации ситуации.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал президента Российской Федерации Владимира Путина снизить накал в отношениях с Украиной и предупредил о готовности решительно отреагировать в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки по итогам телефонного разговора президентов США и РФ.

"Президент Байден настойчиво призвал Россию снизить напряжение с Украиной. Он четко заявил, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия глубже вторгнется в Украину", - отмечается в заявлении.

Кроме того, американский лидер выразил поддержку дипломатии, - уже в начале следующего года из двустороннего стратегического диалога в отношении стабильности, затем с участием Организации Североатлантического договора в рамках Совета НАТО - Россия, а также в рамках ОБСЕ.

"Президент Байден повторил, что ощутимый прогресс и этих диалогах может произойти лишь в условиях деэскалации, а не эскалации", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США и РФ. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о серьезных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО. Также Салливан заявил, что США окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

9 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского. По итогам разговора в Белом доме заявили, что Байден поддержал принцип "не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины".

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от ведения любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности в отношении Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января должна пройти многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.