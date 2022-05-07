Путин убежден, что удвоение военных усилий позволит ему достичь прогресса.

Президент России Владимир Путин считает, что он не может позволить себе проиграть войну в Украине.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Он в настроении, в котором он не верит, что может позволить себе проиграть", – сказал Бернс.

Он считает, что Путин "убежден, что удвоение (военных усилий) позволит ему достичь прогресса".

Война в Украине:

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