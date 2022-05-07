Президент России Владимир Путин считает, что он не может позволить себе проиграть войну в Украине.
Как сообщает Радио Свобода, об этом заявил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Он в настроении, в котором он не верит, что может позволить себе проиграть", – сказал Бернс.
Он считает, что Путин "убежден, что удвоение (военных усилий) позволит ему достичь прогресса".
Война в Украине:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров косвенно намекнул, что в будущем его государство может применить против Украины ядерное оружие. Позже он снова не исключил такую возможность, однако в МИД РФ заявили, что ядерное оружие против использовать не будут.
- До этого президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В свою очередь советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины.
- В Госдепартаменте США пригрозили Кремлю последствиями в случае ядерного удара по Украине.
- 7 мая 2022 года в ЦРУ заявили, что не видят доказательств подготовки РФ к ядерной атаке.
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