Министр иностранных дел Дании назвал этот инцидент "безответственной, грубой и неприемлемой" провокацией.

Российский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Оборонное командование Дании.

По заявлению, российский корвет ночью против 17 июня зашел в воды Дании севернее Кристиансо. Инцидент повторился в этом же районе позже ночью.

После сигнала гражданской рацией от датских военно-морских сил российское судно покинуло территориальные воды Дании, говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия российского корабля прокомментировал датский министр иностранных дел Еппе Кофод. Он назвал его "безответственной, грубой и неприемлемой "провокацией".

По словам Кофода, МИД вызвал посла России, которому указали на неприемлемость таких действий.

Отмечается, что российская сторона сообщения Копенгагена не комментировала.

Напомним, Нидерланды и Дания отвергли требование Путина по оплате за газ в рублях.

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