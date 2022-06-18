Российский корабль "Адмирал Касатанов" / Российская газета

Российский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Оборонное командование Дании.

По заявлению, российский корвет ночью против 17 июня зашел в воды Дании севернее Кристиансо. Инцидент повторился в этом же районе позже ночью.

После сигнала гражданской рацией от датских военно-морских сил российское судно покинуло территориальные воды Дании, говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия российского корабля прокомментировал датский министр иностранных дел Еппе Кофод. Он назвал его "безответственной, грубой и неприемлемой "провокацией".

По словам Кофода, МИД вызвал посла России, которому указали на неприемлемость таких действий.

Отмечается, что российская сторона сообщения Копенгагена не комментировала.

Напомним, Нидерланды и Дания отвергли требование Путина по оплате за газ в рублях.

Вас также могут заинтересовать новости: