Российский военный корабль дважды нарушил границы территориальных вод Дании.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Оборонное командование Дании.
По заявлению, российский корвет ночью против 17 июня зашел в воды Дании севернее Кристиансо. Инцидент повторился в этом же районе позже ночью.
После сигнала гражданской рацией от датских военно-морских сил российское судно покинуло территориальные воды Дании, говорится в сообщении.
Отмечается, что эти действия российского корабля прокомментировал датский министр иностранных дел Еппе Кофод. Он назвал его "безответственной, грубой и неприемлемой "провокацией".
По словам Кофода, МИД вызвал посла России, которому указали на неприемлемость таких действий.
Отмечается, что российская сторона сообщения Копенгагена не комментировала.
Напомним, Нидерланды и Дания отвергли требование Путина по оплате за газ в рублях.