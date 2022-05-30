Российский "Газпром" уже объявил о прекращении поставок газа в Нидерланды с 31 мая. В Дании готовятся к прекращению поставок.

Нидерландская компания GasTerra отказалась выполнять требования "Газпрома" и платить за российский газ в рублях.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте компании.

Согласно требованиям РФ, любой, кто хочет купить у нее газ, должен открыть в "Газпромбанке" в Москве два счета - в евро и в рублях. Однако, GasTerra не согласилась с этими требованиями.

"Это связано с тем, что это грозит нарушением введенных Евросоюзом санкций. Также существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с необходимым маршрутом платежа. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для компании", - говорится в сообщении.

В нидерландской компании отметили, что неоднократно призывали "Газпром" соблюдать условия договора относительно структуры платежей и обязательств по поставкам газа, но безрезультатно.

Отмечается, что в ответ на решение GasTerra, российский "Газпром" уже объявил о прекращении поставок газа с 31 мая 2022 года.

Из-за этого до 1 октября 2022 года, даты окончания действия контракта, примерно 2 млрд кубометров контрактного газа не будет доставлено.

"GasTerra предусмотрела это, покупая газ у других поставщиков. Европейский газовый рынок очень интегрирован и разветвлен", - отметили в компании.

Дания отказалась платить России за газ в рублях

Ведущая датская энергетическая компания Orsted сообщила об отказе платить за поставки российского газа в рублях еще в конце апреля.

Сегодня, 30 мая, в компании заявили, что готовятся к прекращению поставок газа, пишет Bloomberg. В Orsted ожидают, что им удастся обеспечить альтернативные закупки на европейском оптовом рынке.

Датская компания отметила, что не открывала счет в рублях. Компания не имеет юридических обязательств по использованию российской валюты, и она планирует продолжать осуществлять платежи в евро.

Оплата за газ в рублях - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.

12 мая издание Bloomberg сообщило, что еще десять европейских покупателей газа открыли счета в "Газпромбанке", что удвоило общее количество клиентов, готовящихся платить за российский газ рублями, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости: