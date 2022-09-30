Накануне Зеленский объявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО "в ускоренном порядке".

Украина – де-факто не просто член НАТО, она сегодня является лидером Альянса.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире телеканала Freedom.

Комментируя подачу Украиной заявки о вступлении в НАТО, эксперт назвал такое решение "правильным шагом".

"Десятилетиями нам говорили, что Украина по каким-то высоким критериям не удовлетворяет… Что она должна подтянуться до уровня Северной Македонии или Албании... На деле же оказалось, что вот эта не удовлетворяющая критерии Украина единственная выполняет ту функцию, ради которой было создано НАТО. 70 лет шла подготовка к тому, чтобы защитить Запад, цивилизованный мир от наступления кремлевской орды. И когда это наступление реализовалось… только Украина смогла защитить Запад от этой орды и выполнить ту функцию, ради которой было создано НАТО", – заявил он.

Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО

После того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии новых украинских территорий, президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО "в ускоренном порядке":

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия…".

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты.