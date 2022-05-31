Оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально измененит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

Возможно, у Путина и стоит задача уничтожения Украины, смены власти и нового правительства в Киеве, но на самом деле идет расширение их ОРДЛО и украинского Крыма до границ Херсонской и Запорожской областей.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"Когда Москва перешла к своему "второму" этапу войны на Донбассе, вот уже два месяца ничего радикального достичь им не удается. Да, у России большое преимущество в огневой силе, артиллерии и ракетной авиации. Ну, взяли они Попасную, сейчас идут бои за Северодонецк, но это все не то, что планировалось в Кремле", - отметил Пионтковский.

Перспективы этой широкомасштабной войны, по его мнению, зависят от конфигурации соотношения военных сил. США по ленд-лизу, и всего 43 страны в Рамштайне обязались оказывать военную помощь Украине. Поэтому перспектива войны изменится, когда вся эта военная техника поступит на поле боя.

"Можно просмотреть список. Это не какие-то обещания политиков – это текст закона о ленд-лизе, принятого Конгрессом. Там есть системы Patriot, которые усилят ПВО, американские истребители F-16, танки, бронетранспортеры. То есть будет радикальное изменение соотношения сил. Поэтому сейчас Москва отчаянно пытается использовать окно возможностей, которое у нее еще осталось, и захватить еще больше территорий на Донбассе, чтобы когда это соотношение сил изменится не в ее пользу, используя всю свою западную агентуру в Европе и США оказывать давление на украинское общество и власть, чтобы заставить легитимизировать эти территориальные образования", - высказал мнение Пионтковский.

Как сообщал УНИАН, российский политолог, живущий в США, Андрей Пионтковский заявил, что сразу четыре страны НАТО и Евросоюза парализуют деятельность по оказанию помощи Украине. Это Италия, Франция, Германия и Венгрия - они играют на путинской стороне, тем самым парализуют деятельность ЕС и НАТО по поддержке Украины.

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