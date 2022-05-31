Он отметил, что пока у власти в РФ будет Путин, до тех пор он будет угрожать Европе.

Президента РФ Владимира Путина необходимо отстранить от власти, в противном случае применение грубой силы со стороны России будет продолжаться.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Sky News.

"Путин всегда нам будет угрожать и шантажировать. Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили (от власти - ред.), он является грубой силой, а Россия является сверхдержавой", - подчеркнул Моравецкий.

При этом он отметил, что угроз и шантажа со стороны президента РФ не избежать в том случае, если Украина проиграет войну. Тогда "вся Европа больше не будет в безопасности".

Как отметил польский премьер, если Украина выстоит как суверенное государство, что является основной целью (Запада – ред.) и причиной, почему мир поддерживает Украину во всех возможных направлениях, то "это будет общей победой".

Кроме этого, в комментарии журналистам во время форума Европейского Совета Моравецкий заявил, что никто не хочет покупать энергоносители у "варварской" России.

"Она оказалась не только партнером, которому нельзя доверять, но и преступной страной. Поэтому, мы дискутируем над возможностью как можно скорее отказаться от российских углеводородов, таких как уголь или нефть, и в дальнейшей перспективе от газа", - подчеркнул Моравецкий.

Как сообщал УНИАН, 23 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные политики должны избавиться от иллюзий и понять, что президент России Владимир Путин, развязав войну против Украины, не остановится сам, как не остановился в свое время Адольф Гитлер.

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