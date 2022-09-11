Блогер считал технику в рабочем состоянии, а не подбитую или поврежденную в ходе боев.

Известный блогер Игар Тышкевич подсчитал, сколько трофейной техники российских оккупантов захватили украинские войска с 01.09 до 10.09.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Решил подсчитать отжатое, используя сервис oryxspioenkop. При этом считал именно отжатое, то что на ходу, как минимум. За начальную отметку взял дату 1.09. финальная - 10.09. При этом стоит помнить, что коллектив упомянутого ресурса должен найти фото, проанализировать, верифицировать и выложить на сайте. То есть реальные цифры за первую декаду сентября могут быть больше. Второе замечание - не всё отжатое фотографируют", - написал он.

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Итог его подсчета таков:

Отжатых танков (которые на ходу) - 19 штук. Из них Т-72 (Б и БА) - 3 штуки, Т-72 Б3 образца 2011 г. - 9, Т-72 Б3 образца 2016 - 6, Т-80БВ -1

Отжатых БМП и БМД - 35 штук. Из них БМП-1 8 шт , БМП1 АМ 1 шт, БМП-2 20 штук, БМП 3 - 3 шт, БМД -2 3 штуки

Отжатых БТР 21 штука. Из них БТР 80 - 7, БТР-Д (десантный) - 3, БТР 82А - 11

Есть любезно подаренные МТЛБ в количестве более 20 штук.

"Ещё раз - это то, что на ходу - сел и поехал (что защитники Украины и делали), повреждённых и брошенных единиц не меньше. Но это поедет уже после небольшого ремонта", - уточнил блогер.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники с начала сентября освободили от оккупантов более 3 000 квадратных километров территорий Украины.

Сегодня, 11 сентября, в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.