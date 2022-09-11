Всего подтверждена ликвидация по меньшей мере 13 оккупантов.

На Херсонщине Силы обороны Украины уничтожили узел связи 205 отдельной мотострелковой бригады из Буденновска. Ликвидировано по меньшей мере 13 оккупантов, среди которых и один из топ-офицеров бригады.

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"В результате артиллерийского удара ВС Украины по российским позициям в Херсонской области был уничтожен узел связи 205 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 74814, Буденновск). Подтверждается смерть 13 военнослужащих, среди которых начальник связи 205 омсбр подполковник Ахмед Русланович Токбаев", – отметил Цымбалюк.

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Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге. С начала недели защитники активно наступают и в Харьковской области.

С 1 сентября ВСУ, по словам президента Владимира Зеленского, освободили около двух тысяч квадратных километров территории.

На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.

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