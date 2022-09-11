Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах наших защитников на фронт. Он сообщил, что до выхода на госграницу на Харьковщине остается 50 километров.

На своей странице в Facebook он также показал фото с результатами работы нескольких подразделений Вооруженных Сил.

"Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км", - написал Залужный.

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На фото он показал результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил, которые освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

"Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Масква", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Считаю честью сражаться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!",- добавил главнокомандующий ВСУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ переселили в ад еще 400 оккупантов. Об этом говорится в свежей статистике потерь России в Украине.

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