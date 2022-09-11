Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах наших защитников на фронт. Он сообщил, что до выхода на госграницу на Харьковщине остается 50 километров.
На своей странице в Facebook он также показал фото с результатами работы нескольких подразделений Вооруженных Сил.
"Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв км возвращено под контроль Украины. На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км", - написал Залужный.
На фото он показал результаты работы нескольких подразделений Вооруженных Сил, которые освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.
"Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Масква", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Считаю честью сражаться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!",- добавил главнокомандующий ВСУ.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ переселили в ад еще 400 оккупантов. Об этом говорится в свежей статистике потерь России в Украине.