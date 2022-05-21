Армия РФ сосредоточилась на укреплении существующих оборонительных рубежей.

Российские войска окапываются на оккупированных территориях юга Украины, готовясь к затяжным боям с ВСУ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что армия РФ сосредоточилась на укреплении существующих оборонительных рубежей и создании дополнительной обороны на южной оси.

"Это, вероятно, указывает на то, что российские войска готовятся к обороне от возможного украинского контрнаступления и готовятся к затяжным операциям на юге Украины", - считают эксперты.

21 мая Запорожская ОВА заявляла, что ВСУ продолжают закрепляться на новых позициях и вытеснять врага в южном направлении.

Военнослужащие одного из подразделений Сил обороны Запорожского края успешно отбили атаку российских войск в районе Гуляйполя, подбив одну из БМП захватчиков.

На юге ВСУ уничтожили 36 российских захватчиков. Кроме этого, украинские защитники удачно "демилитаризовали" 3 танка.

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