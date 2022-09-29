По словам президента, сейчас не 2014 год и все все понимают, поэтому он уверен, что партнеры Украины будут действовать в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет мириться с любыми попытками России захватить наши земли.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Главной нашей задачей сейчас является координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все всё понимают. И обязательно будут действовать", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что провел сегодня целую серию переговоров относительно действий страны-агрессора. "Президент Турции Эрдоган, канцлер Германии Шольц, Премьер-министр Канады Трюдо, Премьер-министр Великобритании Трасс, Генеральный секретарь ООН Гутерриш, Президент Европейского совета Шарль Мишель. Всем спасибо за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции. Украина не может и не будет мириться с любыми попытками России захватить любую часть нашей земли", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября оккупанты проводили на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

27 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все страны-члены Европейского союза ввести конкретные меры, которые будут "бить" по экономике Российской Федерации в ответ на проведение псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях. Глава МИД подчеркнул, что персональные ограничения и "косметические" меры будут недостаточным ответом международного сообщества на псевдореферендумы, которые РФ проводит на захваченных частях Украины.

И в тот же день министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что в Европейском Союзе работают над как можно более быстрым введением новых санкций против России за проведение псевдореферендумів на оккупированных ею украинских территориях.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

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