ВСУ уничтожили 22 ББМ, 41 артсистему и еще много техники россиян за сутки, - Генштаб

Россия потеряла в Украине более 496 тысяч человек.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили 1300 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 22 мая составляет 496 370 человек. Также было уничтожено много техники и вооружения:

танков - 7611 (+6);

боевых бронированных машин - 14721 (+22);

артиллерийских систем - 12820 (+41);

РСЗО - 1077 (+0);

средства ПВО - 812 (+1);

самолетов - 354 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10346 (+56);

крылатые ракеты - 2208 (+1);

корабли / катера - 27 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17442 (+59);

специальная техника - 2090 (+5)

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за последние сутки на фронте произошло 94 боевых столкновения с российскими захватническими войсками. Самым горячим остается Покровское направление.

Видео дня

На Харьковском направлении Силы обороны своими решительными действиями заставили врага значительно снизить активность, вернули частично позиции, захваченные оккупантами.

The New York Times писала, что российские оккупационные силы уже приблизились к центральной части Волчанска. Жестокие бои на Харьковском направлении идут с 10 мая.

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