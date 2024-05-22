Больше всего дополнительных дней отпуска предусмотрено за уничтоженный корабль или самолет врага.

Кабинет министров утвердил порядок предоставления и продолжительность дополнительных отпусков военным за уничтоженную российскую технику. Соответствующее постановление № 585 от 21 мая обнародовано на правительственном портале.

Отмечается, что отпуск предоставляется военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны во время действия особого периода, мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

В постановлении говорится, что общая продолжительность отпуска не должна превышать 15 календарных дней в год.

Видео дня

"Отпуск может предоставляться военнослужащим в течение календарного года с сохранением денежного обеспечения без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и в обратном направлении, но не более двух суток в один конец, при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения. По желанию военнослужащего такой отпуск может предоставляться одновременно с предоставлением ежегодного основного отпуска (или части ежегодного основного отпуска). Неиспользованные в текущем календарном году дни отпуска на следующий календарный год не переносятся", – говорится в документе.

Так, за каждую единицу уничтоженной вражеской техники военнослужащим предоставляется такой отпуск:

за военный корабль – пять календарных дней;

военный самолет – пять календарных дней;

зенитно-ракетный комплекс – четыре календарных дня;

самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – три календарных дня;

военный вертолет – четыре календарных дня;

танк – три календарных дня;

боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система – три календарных дня;

другие бронеавтомобили или грузовые автомобили – два календарных дня;

радиолокационные системы средств противовоздушной обороны – четыре календарных дня;

средство контрбатарейной борьбы – два календарных дня;

средство радиоэлектронной борьбы – два календарных дня;

легкие беспилотные летательные аппараты малой дальности (радиус применения до 70 километров, взлетный вес 20-50 килограммов) – один календарный день;

средние беспилотные летательные аппараты средней дальности (радиус применения от 70 до 300 километров, взлетный вес 150-500 килограммов) – два календарных дня;

тяжелые беспилотные летательные аппараты большой дальности (радиус применения от 300 до 1500 километров, взлетный вес более 500 килограммов) – три календарных дня;

крылатая или баллистическая ракета – три календарных дня;

комплекс дальнего визуального наблюдения – четыре календарных дня;

средства радиоэлектронной разведки – два календарных дня.

Согласно постановлению, подтверждением уничтожения вражеской техники является журнал боевых действий, рапорт командира подразделения, в котором подробно указываются обстоятельства, место, дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники, донесения командиров смежных подразделений, а также данные видеофиксации, технических средств разведки во время боевой работы.

Доплаты военным

Как сообщал УНИАН, в Минобороны заявили, что существует дополнительное вознаграждение военнослужащим, которые получили тяжелые ранения (контузии, травмы и увечья) во время защиты Родины и находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

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